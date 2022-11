Legge Bilancio: Letta, 17 dicembre iniziativa pubblica Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea è di avere il 17 dicembre una iniziativa pubblica, in piazza, con tutti noi, con tutti coloro che parteciperanno al Congresso costituente, per mettere in campo le nostre idee sul tema dei salari, sul salario minimo, sull'inflazione, sul sociale, nei giorni in cui verrà discussa la legge di Bilancio". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso dell’Assemblea nazionale del Pd, a Roma. (Rin)