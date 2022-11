Mondiali: Infantino (Fifa), europei dovrebbero chiedere scusa prima di dare lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia dei Mondiali di calcio in Qatar, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha accusato i detrattori dell’evento di “ipocrisia” e respinto la loro “lezione di morale”. Lo ha fatto durante una conferenza stampa a Doha. In un discorso introduttivo, Infantino ha detto di sentirsi “qatarino”, “arabo”, “africano”, “gay”, “disabile” e “un lavoratore migrante”. “Questo mi riporta alla mia storia personale perché sono figlio di lavoratori immigrati”, ha dichiarato il presidente della Fifa, aggiungendo di sapere “cosa voglia dire essere discriminato in quanto straniero”. Infantino ha rivendicato che la Fifa è stata tra i pochi ad avere a cuore le condizioni dei lavoratori impiegati dal Qatar in vista dei Mondiali di calcio. “Tra le grandi imprese che guadagno miliardi in Qatar, quante hanno risolto la questione della sorte dei lavoratori immigrati?”, si è chiesto polemicamente. Le autorità qatarine sono state accusate, in particolare dalle Ong ma non solo, anche di discriminazione ai danni della comunità Lgbti. Tuttavia, per Infantino si tratta di “lezioni di morale parziali” che si possono ridurre a “ipocrisia”. “Con tutto quello che noi europei abbiamo fatto per tremila anni, dovremmo chiedere scusa per i prossimi tremila prima di dare lezioni di morale agli altri”, ha affermato. (Res)