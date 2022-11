Legge Bilancio: Letta, governo si muove con logica dell'improvvisazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "deve lavorare per rendere l'Europa più forte, non si deve isolare. Il governo sulle norme finanziarie si è mosso solo con la logica dell'improvvisazione. Prima la norma sul contante, ora tornata indietro. Poi, il rientro di capitali dall'estero: anche questa norma è rientrata. Si muove su questioni che non danno una giusta indicazione di marcia". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso dell’Assemblea nazionale del Pd, a Roma. (Rin)