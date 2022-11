Amazon tax: Della Vedova (Più Europa), tassa su consegne a domicilio è un'idea sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassa sulle consegne a domicilio (Amazon tax) per favorire il commercio di prossimità è un’idea sbagliata: le consegne a domicilio sono ormai un servizio irrinunciabile, avvantaggiano chi vive nelle aree interne e le persone con scarsa mobilità. Lo scrive il segretario nazionale di Più Europa, Benedetto Della vedova, in un post su Facebook. Leggo di una tassa sulle consegne a domicilio (Amazon tax) per favorire il commercio di prossimità. Un’idea sbagliata: le consegne a domicilio sono ormai un servizio irrinunciabile, avvantaggiano chi vive nelle aree interne e le persone con scarsa mobilità. Quanto all’idea di penalizzare furgoni e furgoncini, più o meno inquinanti: siamo sicuri che, specie fuori dai centri urbani, il traffico di auto che raggiungono negozi e centri commerciali inquini meno? Le piattaforme del commercio online devono pagare le tasse dove producono gli utili, non devono assumere posizioni di monopolio, rispettare le regole e le leggi sul lavoro lungo tutta la filiera, ma sono un pezzo della economia contemporanea e non un nemico da colpire", afferma Della Vedova. (Rin)