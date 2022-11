Pd: Letta, abbiamo grande responsabilità per Paese e nostra comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una grande responsabilità per il Paese e per la nostra comunità. In questo momento il nostro rinnovamento, la nostra capacità di farcela è essenziale e fondamentale. E quello che vi propongo oggi è il percorso migliore per contemperare tutte le esigenze e per farci arrivare in questa fase difficile per tutti noi ad avere oggi una fase di rilancio attraverso le scelte importanti che faremo. Saranno scelte vincenti se le faremo tutti insieme". Lo ha evidenziato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso dell’Assemblea nazionale del Pd, a Roma. (Rin)