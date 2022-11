Regionali: Calenda, superare gli steccati ideologici che hanno contraddistinto la seconda repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letizia Moratti è una persona di qualità, che è stata certamente a destra ma ha fatto un'ottima campagna vaccinale e ha portato l'Expo a Milano: penso che dobbiamo superare gli steccati ideologici che hanno contraddistinto la seconda repubblica. Così Carlo Calenda, leader di Azione, intervenendo questa mattina alla trasmissione "Sabato anch'io" su Rai Radio1. "Per cui appoggeremo Alessio D'Amato nel Lazio, che viene addirittura in origine da Rifondazione comunista, ma è stato un assessore alla sanità serio e pragmatico, e appoggeremo Letizia Moratti che è stata un'ottima assessore venendo dal centrodestra", ha aggiunto Calenda. (Com)