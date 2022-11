Malesia: Paese oggi al voto per superare una crisi lunga tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di voto sono state precedute il 15 novembre da una sessione di voto anticipato che ha coinvolto il personale militare del Paese - circa 117.400 persone - e i 107.355 membri della Forza per le operazioni generali, ramo di fanteria leggera della Polizia reale della Malesia, nonché i loro coniugi. La Commissione elettorale è al lavoro per cercare di velocizzare il più possibile le procedure di voto: ha destato infatti dubbi e polemiche la scelta di indire il voto a novembre, mese che in Malesia coincide con l'inizio della stagione dei monsoni. Quest'anno gli esperti prevedono precipitazioni particolarmente intense, con potenziali alluvioni in sei Stati del Paese e milioni di persone coinvolte. I partiti hanno presentato le liste dei loro candidati il 5 novembre scorso: i candidati che si contenderanno i seggi parlamentari sono in tutto 945. I risultati dovrebbero essere divulgati gradualmente già a partire dalle 20:00 di domani (ora locale), e il partito vincitore delle elezioni potrebbe essere proclamato già entro la mezzanotte. (segue) (Fim)