Malesia: Paese oggi al voto per superare una crisi lunga tre anni (3)

- Le elezioni sono in buona sostanza uno scontro a tre tra la coalizione conservatrice Fronte nazionale ("Barisan Nasional", Bn) guidata dall'Umno, la coalizione Alleanza nazionale guidata dall'ex premier Muhyiddin Yassin e il Patto della speranza, alleanza delle forze progressiste guidato da Anwar Ibrahim. Anche se il premier uscente Ismail è soltanto vicepresidente dell'Umno, il leader del partito, Ahmad Zahid Hamidi, ha assicurato che in caso di vittoria i conservatori lo riproporranno come capo del governo. Nei mesi scorsi, però, la formazione conservatrice è stata attraversata da forti tensioni interne, e Ahmad non ha mai espressamente smentito di ambire personalmente alla carica di capo del governo. Il presidente dell'Umno parteciperà anzi personalmente alle elezioni nello Stato di Perak, dove gode di una rete di connessioni politiche vasta e consolidata. Perak assegna oltre un decimo dei seggi totali della Camera dei rappresentanti, e in uno dei collegi uninominali di quello Stato concorrerà anche il leader progressista Anwar. (segue) (Fim)