Malesia: Paese oggi al voto per superare una crisi lunga tre anni (4)

- Il leader dell'Alleanza nazionale Muhyiddin Yassin, divenuto premier nel 2020 al culmine della crisi del governo progressista, ha guidato il Paese per soli 22 mesi, nel pieno della crisi pandemica, e spera di tornare al centro degli equilibri politici grazie al voto di domani. In una recente intervista a "Nikkei", si è detto fiducioso che la coalizione guidata dal suo partito - il Partito indigeno malesiano unito, che come l'Umno rappresenta l'etnia maggioritaria del Paese - possa ambire a formare il prossimo governo, grazie all'appoggio del Partito islamico della Malesia. Infine, le elezioni di domani coroneranno probabilmente la lunghissima carriera politica dell'ex primo ministro Mahathir Mohamad: lo storico leader malesiano, oggi 97enne, ha governato il Paese ininterrottamente dal 1981 al 2003, e di nuovo da maggio 2018 a marzo 2020 quando, dopo aver lasciato l'Umno, portò alla vittoria la coalizione progressista al posto di Anwar, allora agli arresti dopo una condanna per sodomia di chiara natura politica. Mahathir, che nei mesi scorsi è stato ricoverato più volte nonostante problemi cardiaci, ha deciso di candidarsi contro il parere dei suoi medici curanti nella sua circoscrizione di Langkawi. In una recente intervista, l'ex premier ha ammesso che quella di domani sarà la sua ultima elezione: "Partecipo solo perché ho delle questioni irrisolte come membro del parlamento e primo ministro che è stato deposto tramite manovre di palazzo", ha detto l'ex premier riferendosi alla crisi di governo di inizio 2020. (segue) (Fim)