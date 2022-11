Malesia: Paese oggi al voto per superare una crisi lunga tre anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle settimane seguite alla decisione del premier uscente Ismail di sciogliere il parlamento, lo scorso 10 ottobre, i partiti politici della Malesia hanno concentrato i loro sforzi soprattutto sugli elettori più giovani, ritenuti un serbatoio di consensi decisivo. Il Paese conta circa 21,17 milioni di persone che hanno diritto al voto: 1,4 milioni sono giovani di età compresa tra 18 e 21 anni, che hanno ottenuto il diritto di voto tramite un emendamento costituzionale nel 2019, e che domani lo eserciteranno per la prima volta in assoluto. Gli elettori di età inferiore a 30 anni sono la componente dell'elettorato malesiano più numerosa: oltre sei milioni. Secondo Oh Ei Sun, del Singapore Institute of International Affairs, l'Umno ha dedicato la maggior parte dei suoi sforzi di relazioni pubbliche e delle risorse proprio agli elettori giovani, e potrebbe trarne benefici significativi negli Stati di Malacca e Johor. (Fim)