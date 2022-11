Turchia: attentato Istanbul, Bulgaria arresta 5 persone che hanno aiutato la presunta autrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sospettate di aver aiutato Ahlam al Bashir, ritenuta responsabile dell’attentato di Istanbul del 13 novembre, sono state arrestate in Bulgaria. Lo ha confermato la portavoce della Procura generale bulgara. Quattro dei sospettati sono stati trattenuti per 72 ore, con la richiesta depositata dalla procura di un arresto permanente. L’aiuto che avrebbero fornito sarebbe stato sia logistico che di comunicazione. La portavoce della procura non ha voluto fornire ulteriori dettagli per non mettere a rischio la sicurezza nazionale, ma, secondo quanto ha riferito la stampa bulgara, tra i sospettati ci sono alcuni cittadini della Moldova e altri di origini araba. (segue) (Seb)