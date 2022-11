Welfare: Castelli (Fd'I), da governo attenzione a famiglia e natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già nei primi atti del governo Meloni (rimodulazione 110 per cento, manovra di bilancio) si rende evidente la rilevanza che il nuovo esecutivo assegna alla famiglia e alle natalità. Lo sottolinea nel suo intervento al convegno "Denatalità e welfare", in corso ad Ascoli Piceno su iniziativa dell'associazione medici cattolici, il senatore di Fratelli d'Italia Guido Castelli. "In particolare – sottolinea Castelli – mi riferisco al raddoppio degli assegni familiari per le famiglie con più di quattro figli e per i gemelli e alla prima applicazione del quoziente familiare bella rimodulazione del superbonus. Siamo solo all'inizio della legislatura e ci prefiggiamo su procedere nell'arco dei cinque anni di legislatura tuttavia risulta già chiaro come al ministero guidato da Eugenia Roccella sia assegnato il compito di elaborare una strategica che coinvolge tutte le tematiche e attraversa la competenza di più dicasteri. Il contrasto alla desertificazione demografica è un tema trasversale che il nuovo governo considera prioritario e preliminare rispetto ad ogni politica pubblica. Tutto ciò avviene – conclude Castelli - nel presupposto che, in assenza di un'inversione di tendenza, l'Italia rischia di subire conseguenze devastanti anche sul piano economico, previdenziale e sociale ed è per questo che il governo ha scelto di assumersi la responsabilità di salvaguardare il futuro di una Nazione minacciata da un tasso di natalità tra i più bassi del mondo". (Com)