Legge Bilancio: Giorgetti, cuneo fiscale sarà rinnovato e aumentato per lavoratori

- La misura del cuneo fiscale "non è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno, ma anche aumentarla per i redditi più bassi dei lavoratori. Per quanto riguarda altre misure di cui si parla oggi sui quotidiani, si precisa che si tratta di mere ipotesi presentate nel corso della riunione che sono in corso di valutazione politica". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.(Com)