Iran: ministero Esteri critica il "silenzio" della comunità internazionale su violenze proteste

- Il ministero degli Esteri dell'Iran ha criticato oggi il “silenzio” della comunità internazionale di fronte agli atti di violenza nel Paese durante le proteste scatenate dalla morte di Mahsa Amini il 16 settembre scorso, dopo il suo arresto per non aver indossato in modo appropriato il velo. "Indubbiamente, il silenzio intenzionale dei sostenitori dei diritti umani e dei promotori stranieri del caos e della violenza in Iran di fronte alle più sfacciate operazioni terroristiche in un certo numero di città iraniane non trasmette altro messaggio se non l'incoraggiamento e la promozione del terrorismo in tutto il mondo", si legge in un comunicato stampa diramato dalla diplomazia di Teheran oggi. Il 17 novembre, il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, è tornato ad accusare alcuni Paesi occidentali di aver fomentato le proteste in corso in tutto il Paese dallo scorso settembre. In un messaggio pubblicato su Twitter, il capo della diplomazia di Teheran ha scritto: “Diversi servizi di sicurezza, Israele e alcuni politici occidentali che hanno pianificato la guerra civile, la distruzione e la disintegrazione dell'Iran, devono sapere che l'Iran non è la Libia o il Sudan”. (segue) (Res)