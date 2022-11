Iran: ministero Esteri critica il "silenzio" della comunità internazionale su violenze proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bukan, nella regione dell’Azerbaigian occidentale, nell’ovest dell’Iran, ieri, 18 novembre, in occasione del funerale di due manifestanti uccisi il 16 novembre dalle forze di sicurezza, alcune persone provenienti dalla vicina Mahabad hanno sparato, dato alle fiamme alcuni autoveicoli e assaltato un negozio. Altre immagini provenienti da Sanandaj, nella regione occidentale del Kurdistan iraniano, mostrano dei manifestanti armati che hanno ucciso un membro della sicurezza e bruciato il suo autoveicolo. I fatti sono avvenuti durante la commemorazione del 40esimo giorno dell’uccisione di alcuni manifestanti locali per mano degli agenti della sicurezza iraniana. Le proteste scoppiate il 17 settembre scorso dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per aver indossato in modo “non appropriato” il velo, stanno virando verso la sommossa popolare, dopo una prima fase contraddistinta da toni più pacati. All’inizio delle proteste, infatti, i manifestanti sono scesi in piazza togliendo il velo e dandolo alle fiamme, e sfidando gli apparati di sicurezza. Tuttavia, negli ultimi giorni i manifestanti hanno imbracciato le armi, lasciando presagire uno scenario da guerra civile. (Res)