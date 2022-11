Roma: controlli sul territorio, 800 multe per eccesso di velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 800 multe, di cui 276 per il superamento dei limiti di velocità, sono state elevate ieri notte a Roma. Quattordici le persone alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Questo l'esito dei controlli della polizia di Roma. Controlli ai pubblici esercizi si sono concentrati nella zona di Trastevere, Ponte Milvio e San Lorenzo; nell'ambito degli accertamenti per la vendita e il consumo di bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Sono 14 le sanzioni elevate, a cui si aggiungono 3 chiusure di esercizio di vicinato e di somministrazione, colti in violazione delle normative vigenti, tra cui alcuni minimarket sorpresi a vendere oltre l'orario consentito. (Rer)