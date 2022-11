Russia: esplosione di un edificio in regione di Sakhalin, bilancio sale a 9 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un edificio di cinque piani nella regione russa sudorientale di Sakhalin è crollato a causa di un’esplosione di gas e il bilancio dei morti è salito a nove. Lo ha reso noto l’emittente “Rossija 24” aggiornando il bilancio di sette morti fatto in precedenza dal governatore regionale, Valery Limarenko. Quattro delle vittime sono bambini. In totale, ha spiegato sempre il governatore, sono 33 le persone che abitavano nella parte dell’edificio residenziale che è crollata. Dalle prime rilevazioni, l’esplosione sarebbe avvenuta per la conservazione e l’uso impropri di bombole di gas. Proseguono le operazioni per il ritrovamento di un residente disperso. (Rum)