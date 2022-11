Roma: minacciava e aggrediva anziani genitori, arrestato 57enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 57enne romano è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Roma per maltrattamenti nei confronti dei genitori. L'uomo è stato fermato in seguito ad una richiesta di aiuto giunta da parte dell'anziano padre, un 79enne che ieri in serata ha chiamata il 112. I militari sono intervenuti nell'abitazione di famiglia dove, poco prima, il 57enne aveva minacciato e aggredito i genitori per futili motivi. L’uomo, che all'arrivo dei militari li ha aggrediti e minacciati, è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello da cucina nascosto nella tasca del pantalone. Sia il padre che la madre, 81enne, hanno poi riferito ai Carabinieri di essere vittime di violenze da parte del figlio da lungo tempo e di averlo già denunciato più volte. L’ultimo episodio soltanto la settimana scorsa quando il padre, a seguito dell’aggressione, ha riportato lesioni con una prognosi di 7 giorni. Il 57enne è stato portato in carcere in attesa del processo.(Rer)