Legge Bilancio: Fratoianni (Avs), un governo senza merito, idee, soluzioni

- Esplode l'inflazione, aumenta la povertà, ma gli stipendi restano al palo e qual è la soluzione del governo Meloni? Nulla e poco più. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Anzi un piccolo taglio del cuneo fiscale, che non va nemmeno ai lavoratori, qualche bonus e fringe benefit (inutile inglesismo per dire beni e servizi non in denaro). Un governo senza merito, idee o soluzioni. Solo - prosegue il leader di SI - simboli e tanta retorica. E a farne le spese, saranno sempre i soliti, quelli che - conclude Fratoianni - pagano le tasse fino all'ultimo centesimo e che vivono di uno stipendio o di una pensione, o che saltano da un lavoro precario all'altro. Insomma si continua con la guerra ai poveri, piuttosto di fare la guerra alla povertà". (Com)