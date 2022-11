Governo: Richetti (Azione-Iv), Paese chiede casa dei riformisti, avanti senza paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non commettiamo l'errore di arrivare in ritardo. Gli elettori ci chiedono una grande casa dei riformisti italiani. Tre anni fa, nessuno ci prendeva sul serio, ora sediamo in Parlamento e siamo una grande realtà del Paese: è il tempo del decollo, avanti senza paura". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati, durante i lavori dell'Assemblea nazionale del partito a Napoli. (Rin)