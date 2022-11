Cagliari: Carabinieri Nas, denunciate quattro persone per esercizio abusivo professione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nas di Cagliari - nell’ambito di ispezioni e accertamenti di Polizia giudiziaria finalizzati ad indagini sanitarie - hanno denunciato quattro persone della locale città Metropolitana alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per avere eseguito prestazioni sanitarie con esami baropodometrici, finalizzate alla realizzazione di ausili ortopedici su misura (ortesi del piede), in assenza delle figure professionali necessarie (tecnici ortopedici) e in assenza di prescrizioni medico-specialistiche. I militari del Nas sardo - si legge in una nota - hanno appurato che gli indagati, con la finalità di velocizzare le vendite della propria attività commerciale gestita nel cagliaritano, aggiravano le norme di legge che impongono: la diagnosi della disfunzione da parte dei medici specialisti, la prescrizione medica dell’ausilio ortopedico costruito su misura, nonché l’intervento del tecnico ortopedico specializzato nella costruzione degli ausili. (segue) (Com)