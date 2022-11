Politica: Quarzo (Fd'I), buon lavoro a Bordoni, nuovo segretario della Lega a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Giovanni Quarzo, in una nota ha espresso le sue congratulazioni a Davide Bordoni, nuovo segretario romano della Lega. "Complimenti e auguri di buon lavoro all'amico e collega in Assemblea capitolina, Davide Bordoni, nuovo segretario romano della Lega - ha spiegato -. Sono sicuro che collaboreremo in modo proficuo per confermare i recenti successi del centrodestra sia a livello locale che a livello nazionale". (Com)