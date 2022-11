Siria: quattro militari morti in attacco aereo attribuito a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito a causa di un attacco nel centro della Siria attribuito all'aviazione israeliana. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa governativa di Damasco "Sana", "intorno alle 06:30 di oggi, il nemico israeliano ha effettuato un'aggressione aerea dal Mar Mediterraneo, dalla direzione di Banias, prendendo di mira alcuni siti nella regione centrale e costiera. Le nostre difese aeree hanno intercettato i missili dell'aggressione". L'attacco ha provocato alcune perdite materiali. Le forze di difesa israeliane (Idf) non hanno commentato la notizia. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo, riferisce di forti esplosioni udite nella provincia costiera siriana di Latakia, e nelle città centrali di Hama e Homs. (Lib)