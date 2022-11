Sport: Salvini, congratulazioni a Signani, orgogliosi dell'Italia che vince

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Matteo Signani, sottocapo della Guardia costiera, in servizio presso la Capitaneria di porto di Rimini che conquista per la quarta volta il titolo di campione europeo dei pesi medi di pugilato. Orgogliosi dell’Italia che vince, in Europa e nel mondo". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)