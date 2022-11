Roma: alloggio occupato abusivamente in zona Parioli, 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Roma, gruppo Parioli, è intervenuta in piazza Melozzo da Forlì, in zona Parioli, per un'occupazione abusiva all'interno di un immobile di proprietà pubblica. Cinque persone sono state denunciate. L'accertamento è scattato a seguito di una segnalazione da parte dell'Ater: gli agenti hanno accertato anche lavori di trasformazione del locale cantina in un vero e proprio appartamento, composto da cucina, bagno e tre camere per un totale di sette posti letto, con allacciamento abusivo per l'energia elettrica. Al termine degli accertamenti l'alloggio è stato liberato e restituito all'Ater. (Rer)