Cop27: attesa Dichiarazione finale, timori per rispetto limite innalzamento temperatura

- L'Unione Europea "è unita nella nostra ambizione di andare avanti e basarci su quanto concordato a Glasgow". "Il nostro messaggio ai partner è chiaro: non possiamo accettare che (l'impegno per limitare l'innalzamento della temperatura globale di) 1,5 gradi muoia qui e oggi". Lo scrive su Twitter il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, nella giornata conclusiva della Cop27 in corso a Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso, in Egitto. Durante la Cop21, ospitata dalla Francia nel 2015, tutti i Paesi avevano accettato di collaborare per limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 gradi, puntando a ridurlo a 1,5 gradi. Tuttavia, sembra che nella Dichiarazione finale che dovrebbe essere approvata oggi questo impegno sia in pericolo. (segue) (Res)