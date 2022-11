Cop27: attesa Dichiarazione finale, timori per rispetto limite innalzamento temperatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le indiscrezioni trapelate fino ad ora, nella bozza della Dichiarazione finale sussiste l’impegno a ridurre gradualmente l’energia a carbone e a razionalizzare l'uso di combustibili fossili, oltre ad “aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico a tutti i livelli nell'ambito della diversificazione dei mix e dei sistemi energetici”. Tuttavia, si sottolinea che “devono essere investiti circa 4 mila miliardi di dollari all'anno in energie rinnovabili fino al 2030, compresi gli investimenti in tecnologia e infrastrutture, per raggiungere emissioni nocive nette pari a zero entro il 2050”. Ribadito, inoltre, l'obiettivo dell'accordo di Parigi a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di due gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Per fare ciò, si afferma, è necessario ridurre le emissioni globali di anidride carbonica del 45 per cento entro il 2030 rispetto al livello del 2010. (segue) (Res)