Cop27: attesa Dichiarazione finale, timori per rispetto limite innalzamento temperatura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il tema perdite e danni, incluso per la prima volta in agenda, si legge: “Si esprime profonda preoccupazione per i notevoli costi finanziari associati a perdite e danni per i Paesi in via di sviluppo, che aumentano l'onere dell'indebitamento e pregiudicano la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030”. La preoccupazione è poi legata anche al fatto che la promessa dei Paesi sviluppati di mobilitare congiuntamente 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 non sia stata ancora realizzata. “Il sostegno finanziario accelerato per i Paesi in via di sviluppo da parte dei Paesi sviluppati è un fattore fondamentale per migliorare l'azione di mitigazione e affrontare le disparità nell'accesso ai finanziamenti, compresi i costi, i termini e le condizioni e la vulnerabilità economica ai cambiamenti climatici per i Paesi in via di sviluppo”, si afferma nella bozza diffusa dalla stampa internazionale. (Res)