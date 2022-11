Pd: Letta, Congresso aperto a società e a chiunque voglia contribuire a rigenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un Congresso costituente aperto il più possibile alla società e a chiunque voglia contribuire alla rigenerazione" del Pd, "per capire cos'è che non ha funzionato e cambiare. Non so se è sufficiente. So solo che non è tardi, che c'è la possibilità di rendere più solida l'alternativa al governo e alla destra a partire proprio dal Pd". Lo scrive in un intervento pubblicato sul quotidiano "La Stampa" il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)