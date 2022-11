Russia: vicepremier, vicepresidente Usa Harris non si è scagliata contro Mosca all’Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente statunitense, Kamala Harris, non ha fatto commenti denigratori contro la Russia durante il suo discorso al Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) a Bangkok, in Thailandia. Lo ha detto il vicepremier russo, Andrey Belousov, che ha guidato la delegazione di Mosca all’evento. “Ho osservato che la vicepresidente Usa non ha fatto dichiarazioni pungenti contro la Russia nel suo discorso oggi”, ha affermato. Belousov ha sottolineato che la parte statunitense ha delineato le sue priorità, incluse la decarbonizzazione, la lotta al cambiamento climatico, l’uguaglianza di genere, l’assistenza alle piccole imprese e la crescita inclusiva. “Penso che sia un buon segno il fatto che oggi gli Stati Uniti non abbiano parlato delle questioni che hanno ultimamente sollevato con insistenza in relazione all’Ucraina”, ha commentato il vicepremier russo. (Rum)