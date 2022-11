Roma: controlli a San Basilio, 227 persone identificate e due sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Un totale di 227 persone identificate, diverse auto controllate, e due sanzioni per violazione del codice della strada. Questo l'esito dei controlli della polizia a San Basilio, Roma, svolti ieri sera. Particolare attenzione è stata prestata dagli agenti nei confronti degli obiettivi più sensibili e maggiormente a rischio come tabaccherie, farmacie, istituti bancari, uffici postali, gioiellerie, supermercati, parcheggi delle metro Rebibbia e Ponte Mammolo. I controlli di natura amministrativa, presso le attività commerciali di zona, hanno portato a sanzionarne una, per un importo di 640 euro, perché i contenitori destinati allo smaltimento dei rifiuti erano privi di copertura. Ai servizi di controllo hanno partecipato anche gli agenti del commissariato Sant'Ippolito, due unità moto montate dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, quattro unità del reparto prevenzione crimine e un unità del reparto cinofili. Infine, sono state tre le persone segnalate perché trovate in possesso nel complessivo di 10 grammi di marijuana. (Rer)