Vaticano: Papa Francesco, spendiamo miliardi per le armi e tanti fratelli sono senza cure

- Questa mattina, nell'Aula Paolo VI, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti all'incontro promosso dall'organizzazione non governativa Cuamm-Medici con l'Africa. "Oggi si spendono miliardi per le armi, o si bruciano altre enormi risorse nell'industria dell'effimero e dell'evasione. Quando preghiamo 'dacci oggi il nostro pane quotidiano', dovremmo pensare bene a quello che diciamo, perché tanti, troppi uomini e donne, di questo pane ricevono solo le briciole, o nemmeno quelle, semplicemente perché sono nati in certi luoghi del mondo", ha detto il Pontefice parlando ai presenti. Quindi l'incoraggiamento di Francesco ai Medici con l'Africa: "La vostra opera è un modo concreto di mettere in pratica una cosa che chiediamo ogni giorno nel Padre nostro. Noi domandiamo al Padre celeste: 'Dacci oggi il nostro pane quotidiano'. E questo 'pane' è anche la salute. La salute è un bene primario, come il pane, come l'acqua, come la casa, come il lavoro. Voi vi impegnate perché non manchi il pane quotidiano avanti fratelli e sorelle che oggi, nel ventunesimo secolo, non hanno accesso a un'assistenza sanitaria normale, di base", ha aggiunto. (Civ)