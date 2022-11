Imprese: Formenti (Area) a “Nova”, noi alternativa europea nel mercato Usa della cyber-intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una alternativa europea in un mercato di riferimento come quello statunitense, prevalentemente domestico. È questo che Area Spa, azienda specializzata nel settore della cyber-intelligence, vuole rappresentare nel quadro della partecipazione a Iss (Intelligence Support Systems) World North America, la più grande conferenza al mondo nel campo della cyber-intelligence appena conclusasi a Washington. In una intervista con “Agenzia Nova” a margine della sua visita nella capitale Usa, Andrea Formenti, il fondatore di Area, ha dichiarato che “la nostra è una realtà di riferimento in questo ambito, siamo onorati di poter presentare le nostre innovazioni a questa conferenza, considerato il grande rispetto per l’industria statunitense”. Un rapporto, quello tra Area e le realtà che compongono il settore della cyber-intelligence statunitense, che a suo dire riflette in maniera proporzionale la partnership strategica che Roma e Washington hanno in numerosi ambiti. (segue) (Was)