Imprese: Formenti (Area) a “Nova”, noi alternativa europea nel mercato Usa della cyber-intelligence (2)

- Area, che da oltre 25 anni si occupa della progettazione e della realizzazione di sistemi per la cyber-intelligence, è la prima azienda italiana ad aver partecipato alla Conferenza, a partire dal 2005. “Uno dei nostri obiettivi è quello di proporre una visione europea e le best practies sviluppate nel corso della collaborazione con le autorità italiane, considerate come qualificato punto di riferimento internazionale, ad integrazione del modello statunitense che può contare sulla presenza di molte aziende leader nei rispettivi campi. Inoltre, la conferenza, caratterizzata dalla presenza di diverse delegazioni straniere ci consente di avere un confronto più ampio anche con ulteriori realtà globali” ha spiegato Formenti, aggiungendo che gli interlocutori di riferimento di Area vanno dalle autorità nazionali nel campo della giustizia, degli interni, della difesa e di informazione, fino ad arrivare alle agenzie che si occupano della protezione dei confini, della sicurezza nazionale, dei controlli nei mercati finanziari o della sanità. (segue) (Was)