Imprese: Formenti (Area) a “Nova”, noi alternativa europea nel mercato Usa della cyber-intelligence (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza, che inizialmente si svolgeva solo a Washington, per poi allargarsi a tutti i continenti con una serie di appuntamenti regionali (Repubblica Ceca, Singapore, Malesia, Panama, Brasile e Sudafrica) rappresenta anche una opportunità per “confrontarci direttamente con tutti gli attori della scena tecnica, che vedono negli Stati Uniti un punto di riferimento: qui, infatti, risiedono le principali piattaforme di social network e comunicazione, come Meta, Twitter, Apple e Google, oltre ai grandi fornitori dei servizi cloud, come Amazon, Microsoft ed Oracle”. Le autorità Usa, ha spiegato Formenti, hanno una “visione allargata” rispetto alle problematiche tecniche in chiave internazionale. “Questo approccio ci consente di capire meglio quanto la nostra proposta sia allineata alle esigenze più innovative, e anche di imparare dalle pratiche tecniche e funzionali dei nostri interlocutori, portando nei nostri mercati di riferimento quello che apprendiamo durante la conferenza”, ha detto, sottolineando che, allo stato attuale, gli interlocutori di riferimento rientrano nell’orbita euroatlantica. La presenza di realtà provenienti da Paesi come Cina e Russia, infatti, è andata calando nel corso degli ultimi 20 anni, per ovvi motivi geopolitici e di sicurezza. (segue) (Was)