Imprese: Formenti (Area) a “Nova”, noi alternativa europea nel mercato Usa della cyber-intelligence (4)

- Durante la Conferenza, che si è svolta quest’anno dal 15 al 17 novembre e si incentra sulle sfide tecnologiche prioritarie che le autorità statali di tutto il mondo devono affrontare nel campo della cyber-intelligence, Area ha presentato tutta la sua offerta tecnica, che si sviluppa lungo quattro filoni principali: un sistema per l’analisi approfondita dei flussi telematici; una piattaforma unificata per la gestione delle indagini tecniche; una linea di dispositivi dedicati al monitoraggio di prossimità; e una soluzione innovativa per la social media intelligence. Tutte hanno riscontrato un particolare interesse da parte delle autorità. Oltre alla presentazione generale, tre di questi filoni sono stati al centro di sessioni dedicate durante la conferenza. Secondo Formenti, un aspetto particolarmente interessante nella progettazione e nella fornitura delle soluzioni di Area è rappresentato dall’introduzione dei più recenti sviluppi delle reti 5G, le cui caratteristiche tecniche consentono un modellamento più efficace rispetto ad obiettivi che vanno dal trasferimento dei contenuti all’interazione tra persone. “La completa adozione della tecnologia 5G stravolge i paradigmi che da sempre caratterizzano le infrastrutture tecniche, come sta accadendo nella migrazione delle componenti di rete verso i grandi fornitori cloud: uno dei nostri obiettivi è contribuire al dialogo che è in corso nel nostro paese ed in Europa in merito alla transizione innovativa di tipo tecnologico e culturale che il 5G e tutte le sue possibili applicazioni portano con sé”. (Was)