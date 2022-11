Vaticano: Papa Francesco, all'inizio del 2023 sarò in Sud Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre si recherà in Sud Sudan all'inizio del prossimo anno. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice ricevendo in udienza i partecipanti all'incontro promosso dall'Ong Medici con l'Africa. "La vostra presenza qui oggi porta il mio cuore vicino a Paesi che mi sono particolarmente cari, come la Repubblica Centrafricana, dove sono stato nel 2015 per aprire la Porta Santa, a Bangui; e il Sud Sudan dove, a Dio piacendo, mi recherò all'inizio del prossimo anno". Il Pontefice ha quindi continuato: "Sono Paesi poverissimi e fragili che il mondo considera importanti solo per le risorse da sfruttare e che invece il Signore considera suoi prediletti, nei quali vi manda ad essere buoni samaritani, testimoni del suo Vangelo. Non abbiate timore ad affrontare sfide difficili, a intervenire in luoghi remoti e segnati dalla violenza, dove le popolazioni non hanno la possibilità di curarsi", ha aggiunto. (Civ)