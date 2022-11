Sicurezza: alla Games week collaborazione tra Fiera Milano e Cocs per sensibilizzazione contro pedopornografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Fiera Milano e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Polizia postale e delle comunicazioni Lombardia trova spazio all'interno dei padiglioni e tra gli stand della nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics 2022, la manifestazione organizzata da Fiera Milano, in collaborazione con Fandango club creators, dedicata a videogiochi, esports, digital entertainment, geek oltre che al mondo del fumetto e dell'editoria dove sono attesi, dal 25 al 27 novembre, tutti gli appassionati della pop culture. In questo scenario, il Cosc di Milano promuoverà una campagna di sensibilizzazione alla lotta al grave problema del reato di pedopornografia online e mostrerà i rischi del navigare in rete fornendo le giuste soluzioni per la sicurezza degli utilizzatori del web. L'obiettivo della presenza tra gli stand della Polizia Postale è quello di facilitare il confronto tra gli esperti del settore e il pubblico della manifestazione, composto perlopiù da giovani, per renderli coscienti degli strumenti a loro disposizione per proteggersi e affrontare le situazioni di pericolo. Nel corso del 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia trattati dal Cosc Polizia postale, con un incremento del 47 per cento rispetto all'anno precedente. È cresciuto il numero dei minori approcciati sul web dagli adulti, pari a 531, in maggioranza con un'età inferiore ai 13 anni. Particolare attenzione ai videogiochi online. Il crescente interesse di bambini e ragazzi per questi servizi ha indotto i pedofili a concentrare la loro attenzione anche sulle piattaforme di gaming sfruttandone i servizi di messaggistica e offrendo la possibilità di agganciare i minori più facilmente. La presenza del Cosc - Polizia postale - nelle manifestazioni fieristiche è la concreta prosecuzione della collaborazione fra la polizia di Stato e Fiera Milano che lo scorso anno hanno sottoscritto un accordo per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici avente per oggetto i sistemi e servizi informativi di Fiera Milano. "Questa iniziativa consolida l'ormai strutturato rapporto di collaborazione con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Polizia postale e delle Comunicazioni", commenta Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. "Grazie alla preziosa presenza della Polizia di Stato ora vogliamo mettere a disposizione i nostri spazi espositivi perché crediamo che questi eventi di aggregazione possano diventare dei momenti fondamentali per sensibilizzare ragazzi e famiglie ad un utilizzo più sicuro del web. Siamo consapevoli che durante questi eventi aperti al pubblico, Fiera Milano debba svolgere anche un compito sociale nei confronti della collettività". "L'ampia diffusione tra i più giovani dei dispositivi digitali esige il potenziamento di tutte le misure finalizzate a tutelare le piccole vittime dei reati on line", spiega Tiziana Liguori, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia. "La partecipazione all'evento Games Week rappresenta per la Polizia di Stato un'ulteriore occasione di dialogo e confronto con i ragazzi, mirata a coinvolgerli sulle opportunità che offre l'innovazione tecnologica, quando è affiancata dal giusto livello di prudenza e di consapevolezza in relazione ai rischi ed essa connessi".(Com)