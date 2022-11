Consumi: Coldiretti, volano solo gli acquisti di cibo low cost (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma a rischio alimentare ci sono soprattutto le oltre 3 milioni di persone che in Italia – evidenzia Coldiretti – sono costrette a chiedere aiuto per mangiare con i pacchi dono o nelle mense di carità e rappresentano la punta dell’iceberg delle difficoltà in cui rischia di trovarsi un numero crescente di famiglie a causa dell’inflazione spinta dal carrello della spesa per i costi energetici e alimentari. Se i prezzi per le famiglie corrono l’aumento dei costi colpisce duramente l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne – denuncia la Coldiretti – dove più di un'azienda agricola su dieci (13 per cento) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività ma ben oltre un terzo del totale nazionale (34 per cento) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, secondo il Crea. Sotto pressione – sottolinea la Coldiretti – è l’intera filiera agroalimentare a partire dall’agricoltura dove si registrano infatti aumenti dei costi che vanno dal +170 per cento dei concimi al +90 per cento dei mangimi al +129 per cento per il gasolio fino al +500 per cento delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti. Ma aumenti riguardano anche l’alimentare con il vetro che costa oltre il 50% in più rispetto allo scorso anno, il 15 per cento il tetrapack, il 35 per cento le etichette, il 45 per cento il cartone, il 60 per cento i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al +70 per cento per la plastica, secondo l’analisi Coldiretti. “Bisogna intervenire subito per contenere il caro energia ed i costi di produzione con misure immediate per salvare le aziende agricole e la spesa degli italiani” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. (Com)