Francia: violenze sessuali, a Parigi e altrove manifestazioni contro l’impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone scenderanno in piazza oggi in diverse città della Francia per denunciare la malagiustizia in tema di persecuzione delle violenze sessuali e sessiste. Lo ha reso noto l’emittente “BfmTv”. Manifestazioni sono attese a Parigi, ma anche a Marsiglia, Rennes, Tolosa, Strasburgo, Nizza, Digione e in altre città. “Cinque anni dopo l’emersione del movimento MeToo, quasi 90 associazioni, sindacati e partiti di sinistra fanno appello a una ‘ondata di marea per le strade per gridare la nostra rabbia’”, hanno dichiarato le organizzatrici del collettivo NousToutes. La richiesta alla base delle manifestazioni è quella di una legge contro l’impunità degli aggressori, oltre a risorse per due miliardi di euro all’anno per la lotta contro le violenze, aiuti finanziari per la “messa in sicurezza” delle vittime delle violenze, 15 mila rifugi supplementari e un potenziamento dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. (Frp)