Iraq: quattro militari uccisi in attacco a Kirkuk

- Quattro militari iracheni sono stati uccisi questa mattina in un attacco armato contro una caserma dell'esercito iracheno a nord della città di Kirkuk, circa 250 chilometri a nord di Baghdad. Lo riferisce un ufficiale militare iracheno citato dai media locali, secondo cui l'attacco è avvenuto "intorno alle cinque del mattino" (ora locale, le 03:00 in Italia) e ha preso di mira una caserma dell'esercito iracheno vicino alla strada verso Qara Ahangir, a nord-est della città di Kirkuk, "in un'area non lontana da una postazione dei peshmerga". (Res)