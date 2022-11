Business news: Busch (Siemens), senza la Cina la diversificazione è impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diversificazione è “impossibile” per l'economia tedesca “senza la Cina”. Da questo Paese, le imprese “guadagnano una parte significativa dei fondi per nuovi investimenti, sia in ricerca e sviluppo - anche in Germania - sia per l'apertura di nuovi mercati”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo per la tecnologia tedesco Siemens, Roland Busch, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Presidente del Comitato dell'economia tedesca per l'Asia-Pacifico (Apa), l'Ad ha aggiunto: “tutte le aziende, grandi o medie che siano, sanno che un'ulteriore diversificazione non deve rimanere soltanto una dichiarazione di intenti”. La pandemia di Covid-19 e “la Russia” hanno, infatti, mostrato chiaramente i “problemi” di una “dipendenza eccessiva” per le imprese tedesche. Come osservato da Busch, le aziende della Germania si stanno comportando “di conseguenza, anche se ovviamente vedremo i risultati soltanto a lungo termine”. In merito ai rapporti con la Cina e alla diversificazione, l'Ad di Siemens ha proseguito: “Se si vuole una maggiore crescita nei nuovi mercati emergenti, si deve prima generarla attraverso una crescita redditizia in quelli esistenti”. Secondo Busch, infatti, “non vi è altro modo per ottenere i fondi necessari per consentire la diversificazione”. (Geb)