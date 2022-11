Usa: ballottaggio in Georgia, voto anticipato potrà essere organizzato anche il 26 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale della contea di Fulton, in Georgia, ha stabilito che il segretario dello Stato, il repubblicano Brad Raffensperger, non potrà vietare il voto anticipato dei cittadini per la giornata di sabato 26 novembre, accogliendo una richiesta avanzata dai democratici in vista del ballottaggio che si terrà il 6 dicembre tra il senatore Raphael Warnock e l’ex giocatore di football Herschel Walker, sostenuto da Donald Trump. Nella sentenza, il giudice Thomas Cox ha affermato che “vietare il voto anticipato nella giornata di sabato 26 novembre arrecherebbe un danno irreparabile” ai democratici e al loro candidato. All’indomani delle elezioni di medio termine della scorsa settimana, la Georgia è l'unico Stato in cui prosegue ancora la corsa per un seggio al Senato: dopo che nessuno dei due candidati ha raggiunto la soglia del 50 per cento martedì scorso, è stato organizzato un ballottaggio per il 6 dicembre. (segue) (Was)