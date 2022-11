© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Irlanda ha nominato Myles O'Grady come nuovo amministratore delegato del gruppo. O'Grady prenderà il posto di Gavin Kelly e avrà uno stipendio in linea con quello dei suoi predecessori, pari a circa 960 mila euro. In precedenza O'Grady ha lavorato come direttore finanziario della Banca d'Irlanda dal gennaio 2020 fino a marzo scorso. (Rel)