Business news: "Financial Times", Axa cerca un accordo migliore per Mps dopo aver guidato l'aumento di capitale

- Il gruppo assicurativo francese Axa, principale sottoscrittore privato dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena (Mps), sta cercando di ottenere garanzie più redditizie dalla banca italiana. Axa ha versato 200 milioni di euro dei 900 offerti a potenziali investitori privati nelle procedure di aumento di capitale del mese scorso. Fonti del quotidiano "Financial Times" riferiscono che Axa starebbe negoziando un nuovo accordo con Mps per una joint venture che dovrebbe distribuire polizze assicurative attraverso la rete commerciale della banca. È probabile che i negoziati favoriscano commissioni più redditizie per Axa, oltre a un'estensione dell'accordo oltre la scadenza del 2027 attualmente concordata. Secondo le fonti del quotidiano britannico, i termini dell'accordo attualmente in vigore dovrebbero essere rivisti presto, "probabilmente il prossimo anno". Da Axa non giungono, tuttavia, conferme in merito. "Non c'è stato alcun cambiamento nel nostro rapporto con Mps, alcun impegno, alcuna modifica dei nostri accordi", ha detto una fonte dell'assicuratore francese al "Financial Times". (Rel)