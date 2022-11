Business news: Flexens 500 milioni di euro per impianto produzione idrogeno verde in Finlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia finlandese Flexens sta progettando un impianto per la produzione di idrogeno verde da elettrolisi a Kokkola. L'investimento stimato è di 500 milioni di euro e l'infrastruttura dovrebbe divenire operativa nel 2027, secondo l'emittente "Yle". La compagnia ha specificato che l'impianto sarà costruito in un'area in cui verrà raccolta energia dall'eolico, per sostenere le richieste del processo di elettrolisi. L'impianto di Kokkola sarà il principale del Paese, producendo circa 300 megawatt di idrogeno verde, con l'ammoniaca prodotta che dovrebbe essere esportata in Svezia. A sua volta, la società di trasporto del gas Gasgrid ha annunciato l'avvio di uno studio sulla rete dell'idrogeno a Kokkola e lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno tra Gasgrid e la svedese Nordion Energi. (Sts)