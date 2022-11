Business news: ProSiebenSat1, fatturato in calo del 13 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo tedesco ProsiebenSat1 ha subito nel terzo trimestre del 2022 un declino del fatturato del 13 per cento su base annua a 921 milioni di euro. L'utile operativo rettificato per effetti speciali (Ebitda) è sceso del 27 per cento a 118 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a gravare sul bilancio dell'azienda è la contrazione degli introiti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie. Il direttore finanziario di ProSiebenSat1, Peter Gierig, ha dichiarato che “il contesto di mercato ha continuato a deteriorarsi nel corso dell'anno a causa dell'inflazione, della crisi dei prezzi dell'energia e della moderazione dei consumi”. L'attività pubblicitaria ad alta marginalità, “pilastro” del gruppo, e il portale di Verivox, “da sempre motore trainante”, hanno registrato risultati “nettamente peggiori” rispetto allo stesso trimestre del 2021. Tra luglio e settembre scorso, ProSiebenSat1 ha dovuto cancellare 312 milioni di euro nei suoi portali di confronto e negozi in rete. Alla fine di ottobre, l'azienda aveva corretto al ribasso le previsioni per il 2022. Per il quarto trimestre, la società aveva annunciato un calo del 17 per cento dei ricavi pubblicitari. Il fatturato annuale dovrebbe scendere da 4,5 a 4,15 miliardi di euro, mentre l'utile operativo rettificato da 840 a 650 milioni di euro. (Geb)