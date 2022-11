© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statale per l'energia russo Gazprom ha ridotto la produzione di gas del 19,2 per cento su base annua. Lo ha riferito la società energetica sul proprio canale Telegram, precisando che la produzione totale ha raggiunto finora i 359,7 miliardi metri cubi di gas, ovvero 85,3 miliardi in meno rispetto all'anno scorso. (Rum)