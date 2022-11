Business news: Bosnia, 4 aziende metalmeccaniche presenti a Fiera dell'industria manifatturiera in Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro aziende del settore metalmeccanico della Bosnia Erzegovina saranno presenti, per la prima volta, alla prestigiosa Fiera annuale dell'industria manifatturiera Elmia Subcontractor, che ha preso il via in Svezia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena". Promotore dell'iniziativa è la Camera del commercio estero della Bosnia Erzegovina (Vtkbh), secondo cui l'industria metallurgica in Bosnia Erzegovina ha un "grande potenziale" e che quest'anno ha avuto "una notevole crescita del volume degli scambi commerciali con l'estero, che ha raggiunto i 13,8 miliardi di marchi convertibili (circa 6,6 miliardi di euro) cioè circa il 39 per cento del totale degli scambi commerciali con l'estero", ha sottolineato l'organizzazione. Sempre secondo la Camera, i mercati di esportazione più importanti del Paese balcanico in questo settore sono Germania, Austria, Italia, Slovenia e Croazia. Elmia Subcontractor è la Fiera leader per l'industria metallurgica ed elettrica nel Nord Europa e la più grande in Svezia, alla quale partecipano più di 1.200 espositori provenienti da 30 Paesi. (Seb)