Business news: memorandum fra RoPower Nuclear e Donalam per realizzare reattori modulari in Romania

- Nuclearelectrica, la società statale romena del settore nucleare, ha annunciato la firma di un memorandum d’intesa tra RoPower Nuclear, la società di progetto recentemente costituita per lo sviluppo di piccoli reattori nucleari modulari, e Donalam, parte del gruppo Beltrame, leader europeo nella produzione di acciaio, a margine della Cop27. L'obiettivo del protocollo è esplorare le opportunità di cooperazione e investimento a sostegno dello sviluppo del primo progetto di reattori modulari in Romania, che potrebbe avere un grande impatto anche nel raggiungimento della produzione di acciaio. Inoltre, le due società hanno aderito al "24/7 Carbon Free Energy Compact (Cec)" delle Nazioni Unite, impegnandosi a rispettare i principi dell’Onu per mitigare i cambiamenti climatici e garantire l'accesso a servizi puliti energia a prezzi accessibili. (Rob)